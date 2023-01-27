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Спутник NASA запечатлел «морду медведя» на Марсе

Общество
Спутник NASA запечатлел «морду медведя» на Марсе

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал на поверхности Марса необычный рельеф, напоминающий морду медведя.

Площадь рельефа составляет две тысячи квадратных километров. Полученные снимки уже успели стать «изображением дня» специализированного раздела сайта Университета Аризоны.

«Круговая линия трещины может быть связана с оседанием отложений над зарытым ударным кратером», – объяснили исследователи.

Отмечается, что нос медведя получился из холма V-образной структуры обрушения, а глаза — из круглых кратеров.
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