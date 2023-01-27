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Личные мотивы стали причиной нападения на посольство Азербайджана в Иране

Происшествия
Личные мотивы стали причиной нападения на посольство Азербайджана в Иране

Сотрудники правоохранительных органов назвали личные мотивы причиной нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Об этом сообщили в полиции.

Напомним, вооруженный злоумышленник открыл стрельбу в здании, из-за чего погиб сотрудник службы безопасности дипмиссии. Еще двое охранников получили ранения. Состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное. Им оказывают необходимую помощь.

Силовики задержали одного подозреваемого. Выясняются другие детали случившегося. Инициировано срочное расследование.
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