Глава ЦИК России Памфилова жестко ответила на введенные Японией санкции против нее

Председатель российской ЦИК добавила, что никогда не ездила в Японию и не планировала этого делать. При этом Памфилова сравнила санкционные потуги коллективного Запада со своеобразными «тараканьими бегами». Она призналась, что «не испытывает жалости» к этим странам.