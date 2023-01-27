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Глава ЦИК России Памфилова жестко ответила на введенные Японией санкции против нее

Политика
Глава ЦИК России Памфилова жестко ответила на введенные Японией санкции против нее

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова исключила возможность наличия у нее активов в других странах. Об этом она рассказала РИА Новости.

Ранее стало известно, что официальный Токио сделал очередной выпад в сторону Москвы. Речь идет о заморозке японскими властями активов 22 россиян и трех отечественных компаний из-за украинского конфликта. В «черный список» страны восходящего солнца попала и глава ЦИК РФ.

«Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию», — жестко ответила на это Памфилова, беседуя с корреспондентом агентства.

Председатель российской ЦИК добавила, что никогда не ездила в Японию и не планировала этого делать. При этом Памфилова сравнила санкционные потуги коллективного Запада со своеобразными «тараканьими бегами». Она призналась, что «не испытывает жалости» к этим странам.
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