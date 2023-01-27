Глава ЦИК России Памфилова жестко ответила на введенные Японией санкции против нее

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова исключила возможность наличия у нее активов в других странах. Об этом она рассказала РИА Новости.
Ранее стало известно, что официальный Токио сделал очередной выпад в сторону Москвы. Речь идет о заморозке японскими властями активов 22 россиян и трех отечественных компаний из-за украинского конфликта. В «черный список» страны восходящего солнца попала и глава ЦИК РФ.
«Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию», — жестко ответила на это Памфилова, беседуя с корреспондентом агентства.
Председатель российской ЦИК добавила, что никогда не ездила в Японию и не планировала этого делать. При этом Памфилова сравнила санкционные потуги коллективного Запада со своеобразными «тараканьими бегами». Она призналась, что «не испытывает жалости» к этим странам.