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Европейские олимпийские комитеты согласились с позицией МОК по допуску россиян к турнирам

Спорт
Европейские олимпийские комитеты согласились с позицией МОК по допуску россиян к турнирам

Организация Европейские олимпийские комитеты (EOC) оценила новое заявление МОК о правилах допуска российских и белорусских спортсменов.

ЕОС выразила солидарность с обновленной позицией МОК по допуску спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.

«Мы не считаем, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях на основании паспорта. EOC продолжит работу по поиску возможных решений в соответствии с консультациями с МОК», — отметили в ЕОС.

Ранее в МОК заявили, что рассмотрят возможность участия в международных турнирах россиян и белорусов, выступающих против проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Им могут разрешить выступать в нейтральном статусе.
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