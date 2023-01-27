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Россиян предупредили о вспышках кори в стране из-за мигрантов

Общество
Россиян предупредили о вспышках кори в стране из-за мигрантов

Вспышки кори участились в регионах России. Соответствующее предупреждение распространили сотрудники Роспотребнадзора.

Населению необходимо сделать прививку от данного заболевания, чтобы укрепить коллективный иммунитет. Рост заболеваемости обусловлен наплывом граждан из стран ближнего зарубежья. Зачастую в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, предупредили в Роспотребнадзоре.

Россиянам, которые собираются поехать за рубеж, необходимо пройти вакцинацию в обязательном порядке. Чтобы препарат сработал, прививку нужно сделать за две недели до запланированной поездки в эпиднеблагоприятные регионы.
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