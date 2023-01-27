Россиян предупредили о вспышках кори в стране из-за мигрантов

Вспышки кори участились в регионах России. Соответствующее предупреждение распространили сотрудники Роспотребнадзора.
Населению необходимо сделать прививку от данного заболевания, чтобы укрепить коллективный иммунитет. Рост заболеваемости обусловлен наплывом граждан из стран ближнего зарубежья. Зачастую в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, предупредили в Роспотребнадзоре.
Россиянам, которые собираются поехать за рубеж, необходимо пройти вакцинацию в обязательном порядке. Чтобы препарат сработал, прививку нужно сделать за две недели до запланированной поездки в эпиднеблагоприятные регионы.