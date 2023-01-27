Пожар в одноэтажном доме унес жизни двух детей под Иркутском

Смертельный пожар произошел в Иркутской области. Двое детей погибли в деревне Сорты, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила на экстренный номер в обеденное время. По словам свидетеля, в огне находился одноэтажный дом, состоящий из двух квартир.
Соседи перед приездом спасателей вынесли на улицу двух детей в бессознательном состоянии. Люди начали выполнять реанимационные действия, но двое малышей скончались. Сотрудники МЧС в течение получаса справились с огнем. Площадь пожара составила 45 кв. м.
Ранее возгорание произошло на Ленинском проспекте в Москве. В горевшей квартире спасатели обнаружили труп мужчины, сообщило издание РИАМО.