Пожар в одноэтажном доме унес жизни двух детей под Иркутском

Соседи перед приездом спасателей вынесли на улицу двух детей в бессознательном состоянии. Люди начали выполнять реанимационные действия, но двое малышей скончались. Сотрудники МЧС в течение получаса справились с огнем. Площадь пожара составила 45 кв. м.