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Пожар в одноэтажном доме унес жизни двух детей под Иркутском

Происшествия
Пожар в одноэтажном доме унес жизни двух детей под Иркутском

Смертельный пожар произошел в Иркутской области. Двое детей погибли в деревне Сорты, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила на экстренный номер в обеденное время. По словам свидетеля, в огне находился одноэтажный дом, состоящий из двух квартир.

Соседи перед приездом спасателей вынесли на улицу двух детей в бессознательном состоянии. Люди начали выполнять реанимационные действия, но двое малышей скончались. Сотрудники МЧС в течение получаса справились с огнем. Площадь пожара составила 45 кв. м.

Ранее возгорание произошло на Ленинском проспекте в Москве. В горевшей квартире спасатели обнаружили труп мужчины, сообщило издание РИАМО.
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