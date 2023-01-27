Смертность от коронавируса за месяц подскочила на 13% во всем мире

С 16 по 22 января больше всего заболевших выявлено в Японии. Коронавирус диагностирован у 672 526 человек. На втором месте расположились Соединенные Штаты с показателем 323 721. В Корее коронавирусом заболели еще 192 638 человек. В Китае выявлено 142 066 случаев COVID-19, а в Бразилии — 114 916. Больше всего летальных исходов за последнюю неделю зафиксировано в США. Там умерли 3922 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус. На втором и третьем месте расположились Япония и Бразилия.