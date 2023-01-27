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Стало известно о проверке условий содержания тигра в Дягилево

Общество
Стало известно о проверке условий содержания тигра в Дягилево

В объединенной пресс-службе судов Рязанской области оценили действия регионального Росприроднадзора.

Отмечается, что в связи с жалобой председателя правления ЖК «Дягилево» на опасное соседство жителей с содержащимся у одного из собственников тигром Рязанский областной суд дважды поручал Росприроднадзору проверить сложившуюся в ЖК ситуацию, сообщает РИА «7 новостей».

В Росприроднадзоре отчитались лишь о том, что тигр содержится в хороших условиях и не подвергается насилию. При этом жалобы на его бесконтрольные передвижения по территории кооператива, представляющие опасность для окружающих, были фактически проигнорированы.
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