Опрос ФОМ показал высокий уровень доверия россиян Владимиру Путину

Почти 80% опрошенных россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 20 по 22 января.
Согласно полученным данным, 79% респондентов «скорее доверяют» российскому лидеру. Обратной точки зрения придерживаются только 13% опрошенных россиян, а 9% затруднились с ответом.
Плюс ко всему 80% россиян выразили мнение, что Владимир Путин «скорее хорошо» работает на посту президента, затруднились с ответом 11%. Еще 10% граждан считают, что глава государства работает «скорее плохо».
Ранее сообщалось, что опрос специалистов ВЦИОМ показал высокий уровень доверия среди россиян президенту Путину.