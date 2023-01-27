В Москве задержали рецидивиста за убийство 11-летней давности

Московские правоохранители задержали злоумышленника, который убил мужчину 11 лет назад. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на СУ СК РФ по столице.
Инцидент произошел осенью 2012 года в кафе на улице Красного Маяка. Там обнаружили тело 27-летнего гражданина с огнестрельными ранениями. Тогда личность и местонахождение нападавшего установить не удалось.
Впоследствии специалисты выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый мужчина. Ему предъявлены обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Подмосковье житель столицы убил бывшую супругу с помощью чайника и ножа, передает РИАМО. Труп погибшей он спрятал на балконе.