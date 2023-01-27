Бурлак вспомнил, как стал соведущим шоу «Секс с Анфисой Чеховой»

Артист добавил, что изначально в «Сексе с Анфисой Чеховой» должен был выполнять роль «говорящей головы» — зачитывать тексты, написанные другими людьми. Однако впоследствии он стал сам придумывать тексты не только для себя, но и для главной ведущей шоу.