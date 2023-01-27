Бурлак вспомнил, как стал соведущим шоу «Секс с Анфисой Чеховой»

Бывший ведущий шоу «Секс с Анфисой Чеховой» и танцовщик Николай Бурлак рассказал, как попал в передачу. По словам артиста, он оказался на кастинге проекта по случайности.
Бурлак признался, что на отбор на роль соведущего пошел его знакомый. Приятель предложил танцовщику сходить на кастинг с ним за компанию.
«Говорит: «Пойдем со мной», ну, я сходил», — вспомнил артист в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».
Бывший ведущий шоу говорит, что Анфиса Чехова видела его в «Фабрике звезд». Она настояла, чтобы именно его взяли в программу, утверждает Бурлак.
Артист добавил, что изначально в «Сексе с Анфисой Чеховой» должен был выполнять роль «говорящей головы» — зачитывать тексты, написанные другими людьми. Однако впоследствии он стал сам придумывать тексты не только для себя, но и для главной ведущей шоу.
Напомним, «Секс с Анфисой Чеховой» выходил на ТНТ с 2005 по 2009 год. Передача была посвящена интимным темам.