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Ксения Бородина удивила поклонников фотосессией в прозрачном белье от Gucci

Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила поклонников фотосессией в прозрачном белье от Gucci

Телеведущая Ксения Бородина по-настоящему удивила поклонников новой фотосессией. Знаменитость снялась в прозрачном белье бренда Gucci.

Бородина регулярно делится своей жизнью с поклонниками в социальных сетях. В этот раз подписчики удивились, ведь в аккаунте телеведущей появились горячие кадры в прозрачном белье. Она распустила волосы, сделала яркий макияж и активно позировала фотографу.

Ксения Бородина удивила поклонников фотосессией в прозрачном белье от Gucci

Поклонники пишут хвалебные отзывы о фигуре и смелости знаменитости. Бородина тщательно следит за своим внешним видом. Недавно она поинтересовалась у подписчиц, какая диета для них была самая эффективная. Многие ответили, что им помог похудеть развод с мужем.

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