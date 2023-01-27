Ксения Бородина удивила поклонников фотосессией в прозрачном белье от Gucci

Поклонники пишут хвалебные отзывы о фигуре и смелости знаменитости. Бородина тщательно следит за своим внешним видом. Недавно она поинтересовалась у подписчиц, какая диета для них была самая эффективная. Многие ответили, что им помог похудеть развод с мужем.