Сбежавшая из России Литвинова чуть не заплакала, когда ее спросили о возвращении на родину

Актриса и режиссер Рената Литвинова ответила на вопрос о возвращении в Россию. Артистка едва не заплакала, когда ее спросили о поездке на родину.
Весной Литвинова сбежала в Париж, где у нее есть квартира. Недавно актриса дала первый спектакль Cactus в парижском театре Hebertot.
В честь этого события зарубежный телеканал Art взял у режиссера интервью. В ходе беседы журналист поинтересовался у Литвиновой, вернется ли она когда-нибудь в Россию.
«Боже мой, я сейчас заплачу!» — ответила знаменитость.
Актриса также призналась, что по-прежнему поддерживает связи с Россией. Режиссер оставила на родине мать.
По словам Литвиновой, она не может заставить родного человека переехать, поскольку ее мать достаточно взрослая. Актриса добавила, что у нее в России осталось много людей, которых она любит и уважает, и которые не могут уехать.