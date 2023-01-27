Инженеры из Китая создали первого в мире робота-трансформера из жидкого металла

Робот, который может превращаться в жидкость и менять форму, был создан учеными из китайского университета Гонконга.
В качестве материала инженеры выбрали галлий, вставив в его матрицу магнитные частицы. Благодаря этому робот оказался чувствительным к переменному магнитному полю, поэтому материал мог индуктивно нагреваться и вызывать фазовый переход, пишет Matter.
Машину необходимо усовершенствовать, после чего ее можно будет использовать в медицине. Чтобы робот мог функционировать в организме человека, вместо чистого галлия придется использовать сплав.