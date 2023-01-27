Экс-главу следственного отдела Нефтекамска заключили под стражу по делу о взятке

В Уфе суд отправил в СИЗО бывшего руководителя Нефтекамского межрайонного следственного отдела. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки. Речь идет о сумме в 2 миллиона рублей. Деньги предназначались для подкупа полицейских.
Ранее под статью о взяточничестве попал 77-летний профессор-физик, который ранее преподавал в МГТУ им. Баумана. Он якобы брал деньги от студентов, у которых была задолженность по учебе. За помощь фигурант требовал по 20 тысяч рублей, сообщило издание РИАМО.