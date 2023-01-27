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Посол Ливана заявил о работе над запуском прямого авиасообщения с Россией

Общество
Посол Ливана заявил о работе над запуском прямого авиасообщения с Россией

Россия и Ливан обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом сообщил посол республики в Москве Шауки Бу Нассар.

По словам дипломата, работа в этом направлении уже ведется. На сегодняшний день путешественники из России могут добраться в Бейрут стыковочными рейсами с пересадкой в Стамбуле, ОАЭ, Катаре или Бахрейне, передает ТАСС.

«У нас очень много общих ценностей, традиций между двумя странами. Имею в виду, гостеприимство, наши культурные особенности, а также искусство и многое другое, — подчеркнул Бу Нассар.

Посол Ливана выразил уверенность, что российским туристам очень понравится в Ливане. В том числе из-за богатого разнообразия страны.
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