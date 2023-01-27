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Протестующие полицейские атаковали резиденцию премьер-министра Гаити

Происшествия
Протестующие полицейские атаковали резиденцию премьер-министра Гаити

На Гаити десятки сотрудников полиции, протестующих против роста насилия в отношении правоохранителей, напали на резиденцию премьер-министра Ариэля Анри. Инцидент произошел в Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает Gazette Haiti.

Согласно данным издания, митингующие бросают в здание камни, на территории подожжены автомобильные шины. Помимо этого, демонстранты открыли стрельбу по охранникам резиденции. Сведения о возможных пострадавших не поступали.

Известно, что группа других участников акции заблокировала аэропорт, где находится сам политик.
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