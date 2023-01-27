Король Иордании и эмир Катара провели переговоры по вопросам расширения сотрудничества

Лидеры двух стран обсудили события в регионе и вопросы, представляющие взаимный интерес.
Король Иордании Абдалла II бин Хусейн посетил с рабочим визитом Доху, где встретился с рядом высокопоставленных катарских чиновников и главой государства Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Известно, что Катар стал первым пунктом его заграничной поездки: из столицы Катара Абдалла II отправится в Канаду, где его ждут переговоры с генерал-губернатором Мэри Саймон и премьер-министром Джастином Трюдо. Затем король посетит Вашингтон для переговоров с членами ключевых комитетов Конгресса США.
В ходе катаро-иорданской встречи стороны рассмотрели пути расширения политического, экономического и инвестиционного сотрудничества. Также лидеры двух стран обсудили последние события в регионе и мире, подчеркнув необходимость продолжать консультации по вопросам, которые представляют взаимный интерес и служат во благо арабского мира.
В частности, одной из озвученных проблем стал палестино-израильский конфликт. Абдалла II подтвердил значимость возобновления переговоров между Рамаллой и Тель-Авивом в рамках концепции «Два государства для двух народов», воплотить которую мешают агрессивные действия Израиля в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан.
Доха, в отличие от Аммана, до сих пор не нормализовала отношения с Тель-Авивом, даже когда в 2020-м году такой шаг сделали несколько арабских стран. Первыми с еврейским государством «примирились» Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, затем к так называемому Авраамскому договору примкнули Судан и Марокко. Интерес к данной инициативе высказали Саудовская Аравия и другие региональные игроки. Катар же заявил о готовности подписать соглашение только в случае урегулирования палестино-израильского конфликта и признания Тель-Авивом независимого Государства Палестина.