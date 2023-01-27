Король Иордании и эмир Катара провели переговоры по вопросам расширения сотрудничества

Доха, в отличие от Аммана, до сих пор не нормализовала отношения с Тель-Авивом, даже когда в 2020-м году такой шаг сделали несколько арабских стран. Первыми с еврейским государством «примирились» Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, затем к так называемому Авраамскому договору примкнули Судан и Марокко. Интерес к данной инициативе высказали Саудовская Аравия и другие региональные игроки. Катар же заявил о готовности подписать соглашение только в случае урегулирования палестино-израильского конфликта и признания Тель-Авивом независимого Государства Палестина.