Сомнолог Полуэктов рассказал, можно ли компенсировать недельный недосып за выходные

Некоторые люди, не высыпаясь всю рабочую неделю, пытаются восстановить силы за два выходных дня. О том, насколько это оправданно, рассказал врач-сомнолог, завотделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.
Нормой для человека принято считать от 7 до 9 часов сна, пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на Sputnik. Если спать больше нормы, то вредных последствий для организма не будет, но при недосыпе здоровье начинает страдать, поэтому недосып следует компенсировать, заявил медик.
По словам Полуэктова, за выходные человек не способен возместить нехватку сна, которой он подвергал себя на протяжении пяти рабочих дней. Поскольку механизм регуляции сна у людей не приспособлен к таким перегрузкам.
Так, если человек всю рабочую неделю сокращал продолжительность сна на два часа, то в субботу и воскресенье ему нужно будет спать по 10 часов. Однако физиология не позволит этого сделать, поэтому дефицит сна не восполнится должным образом, пояснил сомнолог.