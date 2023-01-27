Сомнолог Полуэктов рассказал, можно ли компенсировать недельный недосып за выходные

Так, если человек всю рабочую неделю сокращал продолжительность сна на два часа, то в субботу и воскресенье ему нужно будет спать по 10 часов. Однако физиология не позволит этого сделать, поэтому дефицит сна не восполнится должным образом, пояснил сомнолог.