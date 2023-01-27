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Роспотребнадзор призвал россиян не использовать корвалол для очистки кастрюль

Общество
Роспотребнадзор призвал россиян не использовать корвалол для очистки кастрюль

Чистить кастрюли корвалолом, как советуют в интернете, не стоит, так как это может быть опасно для здоровья, предупредила начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Ученые не изучали взаимодействие корвалола с посудой, поэтому существует риск токсического действия. Лекарственную и любую другу продукцию необходимо использовать только по назначению, чтобы избежать нежелательных последствий, передает РИА Новости.

«Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (Свидетельства о государственной регистрации)», — отметила Раева.

Применение непроверенных средств для очистки кастрюль от нагара особенно опасно из-за соприкосновения посуды с продуктами питания.
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