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Читатели Tencent попросили Россию поделиться с Китаем трофейными танками НАТО

Армия
Читатели Tencent попросили Россию поделиться с Китаем трофейными танками НАТО

Россия могла бы поделиться обломками трофейных танков НАТО Abrams и Leopard с Китаем для их совместного изучения, считают читатели китайского портала Tencent.

Таким образом читатели журнала отреагировали на сообщение о решении США и ФРГ отправить свои M1 Abrams и Leopard 2 на Украину. «ПолитРоссия» приводит некоторые комментарии читателей.

Китайские комментаторы иронически отнеслись к очередному анонсу военной помощи Киеву и подозревают, что Москва могла бы потом поделиться полученными на Украине трофеями с Пекином.

«Это очень хорошая идея использовать возможность и получить полное представление о западном оружии», — заметил другой пользователь.

Читатели Tencent предположили, что в скором времени слабости американских и немецких танков станут известны не только российским и китайским инженерам, но и специалистам в Иране и Северной Корее.
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