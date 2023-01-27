Читатели Tencent попросили Россию поделиться с Китаем трофейными танками НАТО

Россия могла бы поделиться обломками трофейных танков НАТО Abrams и Leopard с Китаем для их совместного изучения, считают читатели китайского портала Tencent.
Таким образом читатели журнала отреагировали на сообщение о решении США и ФРГ отправить свои M1 Abrams и Leopard 2 на Украину. «ПолитРоссия» приводит некоторые комментарии читателей.
Китайские комментаторы иронически отнеслись к очередному анонсу военной помощи Киеву и подозревают, что Москва могла бы потом поделиться полученными на Украине трофеями с Пекином.
«Это очень хорошая идея использовать возможность и получить полное представление о западном оружии», — заметил другой пользователь.
Читатели Tencent предположили, что в скором времени слабости американских и немецких танков станут известны не только российским и китайским инженерам, но и специалистам в Иране и Северной Корее.