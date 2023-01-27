В Госдуме назвали срок жизни немецких танков Leopard после отправки на Украину

Даже в немецком минобороны справедливо полагают, что поставленных на Украину танков хватит только на несколько месяцев. Тем не менее, подчеркнула депутат, решив передать украинской армии свои основные боевые танки, Германия стала полноценным партнером Киева со всеми вытекающими последствиями.