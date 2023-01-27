В Госдуме назвали срок жизни немецких танков Leopard после отправки на Украину

Член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис считает, что немецкие танки Leopard продержатся на Украине максимум два-три месяца, а поставка следующей партии ОБТ серьезно ударит по обороноспособности ФРГ.
«Вряд ли немецкие танки помогут ВСУ. В таких длительных военных операциях нужны более значительные объемы поставок вооружения», — заявила она URA.RU.
Даже в немецком минобороны справедливо полагают, что поставленных на Украину танков хватит только на несколько месяцев. Тем не менее, подчеркнула депутат, решив передать украинской армии свои основные боевые танки, Германия стала полноценным партнером Киева со всеми вытекающими последствиями.