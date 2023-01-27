Актер Тоби Магуайр заявил о готовности вновь сыграть Человека-паука

Актер Тоби Магуайр порассуждал о перспективах возвращения к роли Человека-паука. Артист признался, что согласится снова сыграть супергероя, если ему поступит такое предложение.
По словам Магуайра, он очень любит супергеройские фильмы и сериалы. Актер рассказал, как отреагировал бы, если бы ему позвонили и предложили сновать сняться в кино или «заняться чем-то вроде Человека-паука».
«Да! Почему бы мне не захотеть этого?» — заявляет артист в книге Marvel «Человек-паук: Нет пути домой: официальные материалы фильма».
Магуайр добавил, что с нетерпением ждал возможности вернуться к роли Человека-паука после трилогии 2000-х годов. Когда актеру позвонили и предложили участие в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», он тут же согласился приехать, передает Teleprogramma.pro.
Артист также рассказал, что возвращаться к роли «дружелюбного соседа» ему помогает супергеройский костюм. Когда надеваешь его, сразу вспоминаешь, кого и как ты должен играть, пояснил Магуайр.