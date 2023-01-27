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Воронежский крематорий может стать памятником культурного наследия

Общество
Воронежский крематорий может стать памятником культурного наследия

Глава департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков спрогнозировал будущее некоторых объектов в Воронеже.

По мнению Еренкова, здания крематория и Камерного театра в Воронеже в перспективе вполне могут стать памятниками культурного наследия. Как уточнил Еренков, это может произойти примерно через 30 или 40 лет, сообщает «Обозреватель.Врн».

Еренков пояснил, что воронежские крематорий и Камерный театр расположены в возведенных в последнее десятилетие зданиях, которые вне всякого сомнения отличаются неповторимым уникальным своеобразием.
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