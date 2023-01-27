Поклонники оценили поцелуй Давы и Агаты Муцениеце в клипе «По барабану»

У самой Муцениеце в жизни тоже кипят нешуточные страсти. Два года назад актриса развелась с Павлом Прилучным. Недавно она призналась, что их общая дочь Мия до сих пор переживает из-за развода родителей. Тем временем Прилучный строит свою семью с коллегой Зепюр Брутян, но не забывает о детях от Муцениеце и старается чаще видеться с ними.