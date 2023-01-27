Поклонники оценили поцелуй Давы и Агаты Муцениеце в клипе «По барабану»

Рэпер, блогер и телеведущий Давид Манукян, более известный как Дава, снял клип на песню «По барабану». В видеоролике артист целуется с актрисой Агатой Муцениеце. Поклонники оценили игру героев любовной истории.
Муцениеце играет девушку, которая пережила предательство любимого человека. Она пытается заглушить боль и отомстить бывшему избраннику, поэтому целуется с героем Давы. Поклонники положительно оценили клип исполнителя и выбор актрисы.
«Прекрасный выбор актрисы! Тот случай, когда каждый на своем месте!»;
«Дава, еще с Агатой клипы, пожалуйста! Это великолепное сочетание»;
«Очень правдоподобно сыграли. Химия!» — писали подписчики в Сети.
У самой Муцениеце в жизни тоже кипят нешуточные страсти. Два года назад актриса развелась с Павлом Прилучным. Недавно она призналась, что их общая дочь Мия до сих пор переживает из-за развода родителей. Тем временем Прилучный строит свою семью с коллегой Зепюр Брутян, но не забывает о детях от Муцениеце и старается чаще видеться с ними.