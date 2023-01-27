В Москве семилетнему мальчику ампутировали пальцы после истязаний отчима

Согласно данным ведомства, школьника госпитализировали из квартиры на Балаклавском проспекте. Родители пояснили, что ребенок пострадал, когда лепил снеговика без перчаток. Однако экспертиза показала, что мужчина неоднократно издевался над приемным сыном, из-за чего тот и получил травмы.