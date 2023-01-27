В Москве семилетнему мальчику ампутировали пальцы после истязаний отчима

Московским медикам пришлось ампутировать несколько пальцев на руках у семилетнего мальчика из-за истязаний со стороны отчима. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом СМИ рассказали в СУ СК РФ по городу.
Согласно данным ведомства, школьника госпитализировали из квартиры на Балаклавском проспекте. Родители пояснили, что ребенок пострадал, когда лепил снеговика без перчаток. Однако экспертиза показала, что мужчина неоднократно издевался над приемным сыном, из-за чего тот и получил травмы.
Возбуждено уголовное дело. Отчима пострадавшего доставили в отделение Следственного комитета.