Бывший сотрудник Росреестра в Йошкар-Оле заключен под домашний арест за взятку

39-летнему экс-сотруднику Росреестра инкриминируется пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ, то есть получение должностным лицом взятки в крупном размере, сообщает ИА «МедиаПоток». Как установили следователи, бывший сотрудник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Марий Эл в период с 2018 по 2021 год получил через посредника более 700 тысяч рублей.