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Правительство России упростило процедуру подачи документов для поступления в вузы

Общество
Правительство России упростило процедуру подачи документов для поступления в вузы

Процедуру подачи документов для поступления в высшие учебные заведения упростили в России. Соответствующий документ появился на сайте Правительства РФ.

Абитуриентам теперь не нужно будет заполнять часть сведений о себе в сервисе «Поступление в вуз онлайн» в ручном режиме. Эти данные будут подгружаться автоматически.

«Как и прежде, информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приемной комиссии», — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что сервис будет особенно полезен тем абитуриентам, которые подают документы сразу в несколько вузов.
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