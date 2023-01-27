Игорь Саруханов тайно сыграл седьмую свадьбу

Певец и композитор Игорь Саруханов женился в седьмой раз в 66 лет. Артист сыграл тайную свадьбу с дизайнером одежды Лесей Садовской.
Церемония бракосочетания состоялась в декабре прошлого года. Саруханов решил не афишировать важное событие. Певца совершенно не смущает, что этот брак стал для него седьмым.
«Какая разница, какой раз я женился? Седьмой, пятый или миллионный — не играет никакой роли», — заявил музыкант в беседе с «АиФ».
По мнению композитора, главное, чтобы брак был прочным. Кроме того, Саруханов очень хотел детей, но с пятью женами реализовать это желание не получилось.
Зато шестая супруга Татьяна Костычева родила от певца дочь. Артист отметил, что давно разошелся с предыдущей женой, но они сохранили человеческие отношения. По словам музыканта, он содержит не только родного ребенка, но и дочь Костычевой от предыдущего брака.
С седьмой женой Саруханов долго работал вместе — в последние годы она одевала певца. В ноябре прошлого года артист сделал ей предложение, а 26 декабря они расписались в Москве. Пара скромно отметила свадьбу в ресторане, пригласив людей из узкого круга.