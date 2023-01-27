Игорь Саруханов тайно сыграл седьмую свадьбу

Зато шестая супруга Татьяна Костычева родила от певца дочь. Артист отметил, что давно разошелся с предыдущей женой, но они сохранили человеческие отношения. По словам музыканта, он содержит не только родного ребенка, но и дочь Костычевой от предыдущего брака.