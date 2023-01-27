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В Екатеринбурге ищут пропавшего неделю назад пенсионера в шапке-ушанке

Происшествия
В Екатеринбурге ищут пропавшего неделю назад пенсионера в шапке-ушанке

Полицейские и волонтеры ведут поиски 67-летнего жителя Екатеринбурга, об исчезновении которого стало известно неделю назад. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Пенсионер перестал выходить на связь 20 января. С тех пор информация о его местонахождении не поступала.

Основные приметы пропавшего: рост — 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку со светоотражающими элементами, черные болоньевые штаны и темно-коричневые ботинки. На голове — шапка-ушанка.
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