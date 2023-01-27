Путин утвердил повышение с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение ставок акцизов на сигареты и папиросы. Документ также предусматривает повышение ставки акцизов на табак для нагревания с 1 марта.
Закон в то же время видоизменяет действие акциза на электронные сигареты. Теперь сбор не распространяется на электронные системы доставки никотина. Вместо этого он начинает действовать на любую жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр.
Нововведение начинает действовать через месяц после официальной публикации, но не раньше первого дня очередного налогового периода по акцизам.