Путин утвердил повышение с 1 марта акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

Закон в то же время видоизменяет действие акциза на электронные сигареты. Теперь сбор не распространяется на электронные системы доставки никотина. Вместо этого он начинает действовать на любую жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр.