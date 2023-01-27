РИА Новости: блок НАТО сформировал «вторую Украину» рядом с Россией

Речь идет о Молдавии, власти которой подняли на обсуждение уход от нейтрального статуса и присоединение к Североатлантическому альянсу, несмотря на несогласие своих граждан. Республика якобы боится дальнейшего вовлечения в текущий конфликт, указано в статье для агентства.