Руководство НАТО сформировало так называемую «вторую Украину» недалеко от России. На это обратил внимание обозреватель РИА Новости Михаил Катков.
Речь идет о Молдавии, власти которой подняли на обсуждение уход от нейтрального статуса и присоединение к Североатлантическому альянсу, несмотря на несогласие своих граждан. Республика якобы боится дальнейшего вовлечения в текущий конфликт, указано в статье для агентства.
«Можно смело утверждать: Республика Молдова идет по пути Украины», — пришла к выводу доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова, напомнив о притеснении оппозиции и влиянии на Приднестровье.
Ранее бывший молдавский лидер Игорь Додон выступил за сотрудничество страны с российским государством. Он признался, что не верит в членство официального Кишинева в Евросоюзе. Такое заявление политик сделал в эфире «России-24».