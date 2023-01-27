Журналистка Соколовская: США ударили Зеленского исподтишка прямо в день рождения

По словам эксперта, глава государства 25 января рассчитывал на поздравления от мировых лидеров, которые могли бы подтвердить значимость Зеленского на фоне противостояния с Россией. Однако накануне праздника США ударили по президенту исподтишка, использовав главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.