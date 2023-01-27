Журналистка Соколовская: США ударили Зеленского исподтишка прямо в день рождения

Соединенные Штаты решили «поздравить» украинского президента Владимира Зеленского с днем рождения, перекрыв праздник политика хитрым трюком, заявила журналистка Янина Соколовская.
По словам эксперта, глава государства 25 января рассчитывал на поздравления от мировых лидеров, которые могли бы подтвердить значимость Зеленского на фоне противостояния с Россией. Однако накануне праздника США ударили по президенту исподтишка, использовав главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Соколовская напомнила, что американцы сообщили об умершем этническом украинце, который завещал миллион Залужному, после чего военнослужащий передал все деньги на нужды своей армии.
«Прямо накануне дня рождения, ночью! И волна "Залужный дал миллион долларов на нужды ВСУ" накрывает волну поздравлений президента», — отметила журналистка в эфире программы «Время покажет».
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об ужесточении наказания ВСУ за невыполнение приказа и побег.