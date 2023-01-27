Bloomberg предсказал вытеснение доллара при появлении новой азиатской валюты

Американский доллар будет продолжать занимать место мировой резервной валюты, пока азиатские страны не создадут для него альтернативу. Такую позицию озвучил обозреватель Bloomberg Маркус Эшуорт.
Соединенные Штаты сохраняют статус глобального кредитора в последней инстанции. Также на долю доллара приходится около 60% валютных резервов, тогда как второе место занимают резервы в евро — 20%.
Реальной альтернативой для доллара могла бы стать новая валюта, созданная Индией, Китаем, Японией и Южной Кореей. Такое экономическое объединение азиатских стран могло бы соперничать с США в финансовом сегменте.