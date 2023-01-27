В Хабаровском крае экс-директор КГБУ получил два года колонии за многомиллионные взятки

Экс-директор КГБУ получил два года колонии за взятку в 17 миллионов рублей, сообщили в СКР по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу.
Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и приговорил к тюремному заключению и штрафу в размере 17 миллионов рублей. Также мужчина не имеет права пять лет занимать должности в государственных органах.
По данным ведомства, компания заключила договор с фирмой о реконструкции набережной. Однако последняя не успевала выполнить работу в срок. Фигурант попросил 17 миллионов рублей за подписание актов о приеме уже выполненных работ. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника во время передачи денег. Мужчина полностью признал свою вину.