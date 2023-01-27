Певица Юта рассказала, что люди Донбасса стремятся в Россию к счастью

Москва — один из самых комфортных городов мира, и когда жители столицы видят Донбасс по телевизору, им становится страшно и печально, продолжила певица. Иногда люди отмахиваются и продолжают варить кофе в уютной квартире, рассказала исполнительница. Но когда разговариваешь с людьми Донбасса, благодаришь бога, что жив и можешь заниматься творчеством, подчеркнула Юта.