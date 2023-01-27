Певица Юта рассказала, что люди Донбасса стремятся в Россию к счастью

Певица Юта высказалась о людях, которые живут в Донбассе. По словам исполнительницы, жители этих территорий идут от боли к счастью — в Россию.
Артистка много раз приезжала в Донбасс за последние годы. Местные жители благодарят ее за концерты, но она благодарна им больше, поскольку как губка впитывает их жизнелюбие и стойкость, поделилась Юта.
Москва — один из самых комфортных городов мира, и когда жители столицы видят Донбасс по телевизору, им становится страшно и печально, продолжила певица. Иногда люди отмахиваются и продолжают варить кофе в уютной квартире, рассказала исполнительница. Но когда разговариваешь с людьми Донбасса, благодаришь бога, что жив и можешь заниматься творчеством, подчеркнула Юта.
«Человек так устроен, что стремится от боли к счастью, а не наоборот. Видеть, как люди, преодолевая боль, идут к воссоединению с Россией — и к миру, — это, ребята, дорогого стоит», — приводит слова певицы РИА Новости.
Знаменитость добавила, что многие артисты хотят поехать в Донбасс, но не могут, хотя сейчас есть волонтерское движение и фронтовые бригады. Юта подозревает, что семьи этих звезд противятся поездке.