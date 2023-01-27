Российский теннисист Хачанов проиграл греку Циципасу в полуфинале Australian Open

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в четырех сетах обыграл Карена Хачанова в первом полуфинальном матче Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 3 часа 21 минуту, завершилась победой греческого теннисиста со счетом 7:6(7:2), 6:4, 6:7(6:8), 6:3. Соперником Циципаса по финалу станет победитель встречи между сербом Новаком Джоковичем и Томми Полом из США.