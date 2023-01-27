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Российский теннисист Хачанов проиграл греку Циципасу в полуфинале Australian Open

Спорт
Российский теннисист Хачанов проиграл греку Циципасу в полуфинале Australian Open

Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который продолжается в Мельбурне.

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в четырех сетах обыграл Карена Хачанова в первом полуфинальном матче Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 3 часа 21 минуту, завершилась победой греческого теннисиста со счетом 7:6(7:2), 6:4, 6:7(6:8), 6:3. Соперником Циципаса по финалу станет победитель встречи между сербом Новаком Джоковичем и Томми Полом из США.

Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне 16 января. Российские теннисисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль.
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