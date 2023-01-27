Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Захарова назвала шокирующим нападение на посольство Азербайджана в Иране

Политика
Захарова назвала шокирующим нападение на посольство Азербайджана в Иране

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала нападение на посольство Азербайджана в Иране. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Захарова назвала этот случай шокирующим. Она также анонсировала развернутый комментарий Москвы по инциденту.

«Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!» — следует из поста дипломата.

Ранее стало известно, что в ходе нападения на азербайджанскую дипмиссию в Тегеране был убит сотрудник охраны. По информации агентства «АПА», один человек получил ранения. Известно, что летом 2022 года радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Великобритании.
захарова азербайджан иран
Военкоры ФАН
Лучшие в аду