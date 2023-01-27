Захарова назвала шокирующим нападение на посольство Азербайджана в Иране

Ранее стало известно, что в ходе нападения на азербайджанскую дипмиссию в Тегеране был убит сотрудник охраны. По информации агентства «АПА», один человек получил ранения. Известно, что летом 2022 года радикалы ворвались в посольство Азербайджана в Великобритании.