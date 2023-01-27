Две сотрудницы ФНС подрались под гимн России в Тюмени

По предварительной информации, между девушками сложились неприязненные отношения. Одна из них решила уволиться. Ее оппонентка на этом фоне позлорадствовала и получила удар журналом. Возмущенная сотрудница схватила калькулятор и ответила ударом в ухо. Одна из пострадавших потом обнаружила ссадину.