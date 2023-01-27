Две сотрудницы ФНС подрались под гимн России в Тюмени

В Тюмени произошла драка между двумя сотрудницами ФНС. Примечательно, что рядом находились коллеги, но они ничего не слышали, сообщило издание URA.RU.
По предварительной информации, между девушками сложились неприязненные отношения. Одна из них решила уволиться. Ее оппонентка на этом фоне позлорадствовала и получила удар журналом. Возмущенная сотрудница схватила калькулятор и ответила ударом в ухо. Одна из пострадавших потом обнаружила ссадину.
Крики женщин никто не слышал, их заглушал звук гимна страны, который по утрам включают для госслужащих.