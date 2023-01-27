TAC: необъявленная война США против России на Украине проваливается

Вашингтон продолжает провоцировать Москву, но не готов к открытому столкновению с ней, как и его союзники по блоку НАТО, считает экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
В колонке для журнала The American Conservative полковник в отставке сообщил, что Запад ожидал краха России после нескольких месяцев спецоперации на Украине, но недооценил ее сплоченность и потенциал.
Обещанного западными аналитиками экономического коллапса с финансовой системой РФ тоже не случилось, вопреки всем наложенным на Москву санкциям. В результате, необъявленная война США против России уже проваливается.
«Ни мы, ни наши союзники не готовы вести тотальную войну с Россией, региональную или глобальную», — констатирует автор.
При этом Макгрегор напомнил, что из-за авантюры США катастрофические потери несет Украина. С начала спецоперации погибло свыше 150 тысяч солдат ВСУ, еще 35 тысяч человек числятся без вести пропавшими.