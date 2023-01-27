Мосты Петербурга покрылись льдом из-за очередного похолодания

Мороз вернулся в Петербург спустя несколько дней оттепели. Некоторые мосты за ночь покрылись льдом.
На необычные узоры обратил внимание главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В своем Telegram-канале он показал, как изменился город за ночь. Морозные узоры появились не только на мостах, но и даже на земле.
«В Санкт-Петербурге ночью похолодало, и на некоторых мостах утром можно увидеть такие картины», — написал он, опубликовав несколько фотографий.
Из-за резкого перепада температур горожанам сложно передвигаться по улицам. Многие жалуются на гололед. За эту зиму петербуржцы неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с уборкой. Однако пока до градоначальника достучаться не удалось.