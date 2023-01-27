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«Я должен учить его»: сжегший Коран в Швеции политик Палудан пригрозил Эрдогану

Политика
«Я должен учить его»: сжегший Коран в Швеции политик Палудан пригрозил Эрдогану

Устроивший акцию с сожжением Корана политик Расмус Палудан пригрозил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану продолжить проведение подобных мероприятий до принятия Швеции в состав НАТО.

По словам радикала, он будет сжигать экземпляры Корана перед посольством Турции каждую пятницу до момента принятия Стокгольма в состав Североатлантического альянса.

«Теперь, когда он (Эрдоган. — Прим. ФАН) не хочет пускать Швецию в НАТО, я должен учить его свободе слова, пока он этого не сделает», — передает слова политика издание Aftonbladet.

Ранее сообщалось, что Турция выслала из страны посла Швеции из-за готовящейся акции с сожжением Корана.
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