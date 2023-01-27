Эксперт Дандыкин раскрыл тактику ВС РФ по изматыванию украинской армии

Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин рассказал, как российские военные запутывают командование ВСУ и изматывают украинскую армию.
По словам эксперта, возросшая активность ВС РФ в зоне спецоперации, в том числе на Запорожском направлении — еще не наступление, а, скорее, разведка боем. Активизация российских войск на широком фронте заставила противника нервничать и просить у Запада усилить поддержку.
«Я думаю, что суть состоит в том, что противник не знает того, где будет главный удар предстоящего российского наступления и поэтому свои силы ВСУ сильно растягивают», — заявил Дандыкин в беседе с «Военным делом».
Аналитик уверен, что проходящая на Украине поголовная мобилизация не поможет ВСУ, а вновь поставленная западная бронетехника будет использоваться для «затыкания брешей» на линии боевого соприкосновения.