Эксперт Дандыкин раскрыл тактику ВС РФ по изматыванию украинской армии

По словам эксперта, возросшая активность ВС РФ в зоне спецоперации, в том числе на Запорожском направлении — еще не наступление, а, скорее, разведка боем. Активизация российских войск на широком фронте заставила противника нервничать и просить у Запада усилить поддержку.