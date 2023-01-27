Правительство России до 1 марта уточнит методику определения цены на нефть

Правительство России до 1 марта должно будет разработать новый механизм расчета стоимости нефти и нефтепродуктов. Такое поручение чиновникам дал президент России Владимир Путин. Более точный механизм позволит оптимизировать систему налогообложения для энергетических компаний, связанных с нефтью и продуктами ее обработки.