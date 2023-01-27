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Правительство России до 1 марта уточнит методику определения цены на нефть

Экономика
Правительство России до 1 марта уточнит методику определения цены на нефть

Правительство России до 1 марта должно будет разработать новый механизм расчета стоимости нефти и нефтепродуктов. Такое поручение чиновникам дал президент России Владимир Путин. Более точный механизм позволит оптимизировать систему налогообложения для энергетических компаний, связанных с нефтью и продуктами ее обработки.

Глава государства в прошедшем году подписывал закон, корректирующий демпферный механизм на бензин. Обновленная версия учитывает скидку, которую российские поставщики предоставляют при экспорте.
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