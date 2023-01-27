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В Кудрово задержали учителя математики за изнасилование 13-летней девочки

Происшествия
В Кудрово задержали учителя математики за изнасилование 13-летней девочки

Сотрудники полиции раскрыли изнасилование подростка в Ленобласти. Они задержали и поместили в изолятор предполагаемого извращенца, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Преступление было совершено в Кудрово. По словам 13-летней пострадавшей, к ней неоднократно приставал 25-летний преподаватель математики, после чего совершил сексуальное насилие.

Суд вынес приговор жителю Салехарда. Он проведет в колонии 21 год за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, сообщило издание URA.RU.
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