В Кудрово задержали учителя математики за изнасилование 13-летней девочки

Сотрудники полиции раскрыли изнасилование подростка в Ленобласти. Они задержали и поместили в изолятор предполагаемого извращенца, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Преступление было совершено в Кудрово. По словам 13-летней пострадавшей, к ней неоднократно приставал 25-летний преподаватель математики, после чего совершил сексуальное насилие.
Суд вынес приговор жителю Салехарда. Он проведет в колонии 21 год за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, сообщило издание URA.RU.