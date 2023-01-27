Капитан российского судна ответит в суде за смертельное отравление газом экипажа

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего капитана российского судна «Улус-Скай», передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в отравлении газом десяти членов экипажа. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на СК РФ.
По данным следствия, в марте 2015 года на корабле, стоящем в порту Астрахани, груз зерна обработали газом фосфина. Это было сделано для его длительного хранения и перевозки.
Во время следования теплохода фигурант не проконтролировал загазованность в жилых помещениях. Из-за серьезной интоксикации организма погиб один человек. Еще девять госпитализировали в тяжелом состоянии.
В ведомстве отметили, что капитан не принял мер к своевременному прибытию спасателей. Он попал под статьи о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, и оставлении в опасности. Теперь мужчина предстанет перед судом.