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Капитан российского судна ответит в суде за смертельное отравление газом экипажа

Происшествия
Капитан российского судна ответит в суде за смертельное отравление газом экипажа

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего капитана российского судна «Улус-Скай», передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в отравлении газом десяти членов экипажа. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на СК РФ.

По данным следствия, в марте 2015 года на корабле, стоящем в порту Астрахани, груз зерна обработали газом фосфина. Это было сделано для его длительного хранения и перевозки.

Во время следования теплохода фигурант не проконтролировал загазованность в жилых помещениях. Из-за серьезной интоксикации организма погиб один человек. Еще девять госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ведомстве отметили, что капитан не принял мер к своевременному прибытию спасателей. Он попал под статьи о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека, и оставлении в опасности. Теперь мужчина предстанет перед судом.
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