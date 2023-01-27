Политолог Калачев: компания Meta решила разблокировать Трампа из-за отсутствия рисков

Американский миллиардер Илон Маск разблокировал бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter, поэтому компания Meta✱ (запрещенная в РФ экстремистская организация) решила сделать то же самое, заявил политолог Константин Калачев.
В разговоре с «Лентой.ру» эксперт отметил, что «степени общественной опасности сейчас нет». Трампа заблокировали как раз после штурма Капитолия США, однако сейчас его разблокировка не создает рисков.
«Блокировка его была, мне кажется, перегибом. С другой стороны, после штурма Капитолия, я понимаю прекрасно, что думал [руководитель Meta Марк] Цукерберг», — отметил политолог.
Ранее сообщалось, что аудитория Twitter-аккаунта Дональда Трампа восстановилась за два месяца.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму