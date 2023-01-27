Внук Пугачевой Никита Пресняков сменил сферу деятельности после побега в США

Актер и музыкант Никита Пресняков рассказал, как зарабатывает на жизнь после побега в США. Покинувший Россию внук певицы Аллы Пугачевой сменил сферу деятельности.
Похоже, Пресняков не собирается зарабатывать пением за океаном. Теперь музыкант помогает другим артистам — он делает для них клипы. Внук Примадонны снимает и монтирует музыкальные видео для западных исполнителей.
Недавно актер рассказал в соцсетях, что работал над клипом для американского рэпера. По словам Преснякова, он потратил три дня на монтаж видео.
В конце прошлого года музыкант снимал клип для западной певицы на Гавайях. Артист совместил работу с отдыхом и приехал в пункт назначения вместе с женой за пару дней до съемок. Внук Пугачевой использовал это время, чтобы погулять и поискать красивые локации.
Напомним, в молодости Пресняков учился в Нью-Йорке в университете кинематографии и актерского мастерства. Однако найти работу в США он не смог, поэтому вернулся в Россию и стал строить карьеру на родине.