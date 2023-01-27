Внук Пугачевой Никита Пресняков сменил сферу деятельности после побега в США

В конце прошлого года музыкант снимал клип для западной певицы на Гавайях. Артист совместил работу с отдыхом и приехал в пункт назначения вместе с женой за пару дней до съемок. Внук Пугачевой использовал это время, чтобы погулять и поискать красивые локации.