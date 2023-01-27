«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Лина Вокалова

Героиня программы много лет живет в Луганске и своими глазами видела, что происходило там последние восемь лет. Вхождение ЛНР в состав Российской Федерации для нее было долгожданным, выстраданным событием. Ведь благодаря этому приблизилось исполнение главной мечты жителей Донбасса о полном освобождении.