«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Лина Вокалова

В новом выпуске программы «Грани свободы» глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада пообщалась с заместителем председателя Общественной палаты ЛНР, директором луганской гимназии №30 Линой Вокаловой.
Героиня программы много лет живет в Луганске и своими глазами видела, что происходило там последние восемь лет. Вхождение ЛНР в состав Российской Федерации для нее было долгожданным, выстраданным событием. Ведь благодаря этому приблизилось исполнение главной мечты жителей Донбасса о полном освобождении.
Лина Вокалова рассказала о ежегодной сентябрьской традиции — акции «Колокольчик мира».
«Мы собираемся, говорим о мире, читаем стихи. Мы обращаемся к богу, чтобы на всей планете был мир, не только в Луганской Народной Республике. По окончании акции у всех ребят есть колокольчики, и они звенят в детских руках», — поделилась гостья программы.
С недавних пор в Луганске начал работать Клуб юных дипломатов. После уроков школьников обучают основам коммуникаций, воспитывают в юном поколении патриотизм и любовь к родине. По словам Лины Вокаловой, диалог с молодым поколением лучше всего выстраивается через анализ произведений и конструктивные дискуссии.