Доля досрочно закрываемых кредитов на российском рынке увеличилась вдвое

По словам главы бюро, в среднем полное досрочное погашение по всем видам банковских займов увеличилось сразу до 8% в первые месяцы года. На пиках этот показатель достигал 12,2%. Однако, по статистике за 2020 и 2021 годы, он составлял 6,5-7%.