Доля досрочно закрываемых кредитов на российском рынке увеличилась вдвое

Россияне в 2022 году вдвое чаще стали досрочно погашать потребительские кредиты. В годовом выражении уровень закрытия раньше срока таких займов вырос до 18%, пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора БКИ «Скоринг бюро» Олега Лагуткина.
По словам главы бюро, в среднем полное досрочное погашение по всем видам банковских займов увеличилось сразу до 8% в первые месяцы года. На пиках этот показатель достигал 12,2%. Однако, по статистике за 2020 и 2021 годы, он составлял 6,5-7%.
Наиболее существенное изменение ситуации с закрытием ссуд наблюдается в самом массовом виде кредитования — потребительских займах, отметил Лагуткин. В прошлом году этот показатель вырос до 18%, а в пиковые периоды, с марта по май, он повышался до 23-26%, констатировал гендиректор «Скоринг бюро».